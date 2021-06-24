İzmir Müze Müdürlüğü'nde yolsuzluk iddiası! 5 personele soruşturma açıldı
İZMİR Müze Müdürlüğü, yolsuzluk iddiasıyla gündeme geldi. Aralarında yöneticilerin de yer aldığı 5 kişinin, arkeolojik kazı bahanesiyle yolsuzluk yaptıkları öne sürüldü. İşte 5 başlıkta toplanan o yolsuzluk iddiaları...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İzmir Müze Müdürlüğü’ne bakanlık tarafından kazı çalışmaları için gönderilen ödenek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği 180 bin TL’nin usulsüzce kullanıldığı, müze yönetiminin ‘zimmet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘menfaat sağlama’ ve ‘kurumu zarara uğratma’ suçlarını işlediği iddiasıyla ihbarda bulunuldu.
5 personele soruşturma: İzmir Müze Müdürlüğü’nde görev yapan aralarında bazı yöneticilerin de yer aldığı 5 personel hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müfettiş görevlendirildiği ve İzmir Müze Müdürlüğü'nde evraklar üzerinde inceleme yapıldığı öğrenildi.
İzmir Müze Müdürlüğü’nde ‘yolsuzluk’ yapıldığı iddiaları 5 başlık altında toplandı. İşte yolsuzluk iddiaları...
-Foça’da Athena Tapınağı kazı alanında ahşap koruma çitinin Röleve Anıtlar Müdürlüğü maliyet keşif bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Ancak müze yönetimi Ankaralı bir firmaya aynı işi 89 bin 998 liraya yaptırdı.