İzmir Müze Müdürlüğü'nde yolsuzluk iddiası! 5 personele soruşturma açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İzmir Müze Müdürlüğü’ne bakanlık tarafından kazı çalışmaları için gönderilen ödenek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği 180 bin TL’nin usulsüzce kullanıldığı, müze yönetiminin ‘zimmet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘menfaat sağlama’ ve ‘kurumu zarara uğratma’ suçlarını işlediği iddiasıyla ihbarda bulunuldu.