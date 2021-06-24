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Müsilaj Yunanistan'a ulaştı

Müsilaj Yunanistan'a ulaştı

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve yayılan müsilajlar, Yunanistan'a ait Limni ve Bozbaba adalarına kadar ilerledi. 

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Marmara Denizi'nin ardından Karadeniz ve Çanakkale Boğazı çevresiyle Bozcaada ve Gökçeada'da görülmeye başlanan müsilajlar Yunanistan'a ait Limni ve Bozbaba adalarına ulaştı.

Kathimerini'nin haberinde,"Kirlilik ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan alglerde aşırı besin yüklenmesinin neden olduğu fenomen, Çevre Bakanlığı adına Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından izleniyor" dendi.

İlk kez bu kadar çok gördük


Limnos'taki Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Stavros Stathakis, müsilajlarla ilgili olarak "Sık sık oluşur ama genellikle bir süre sonra dağılırdı. On yılda ilk kez bu kadar çok gördük" diyerek müsilajların balıkçılığı engellediği ve aynı zamanda turistleri uzaklaştırdığı konusunda uyardı.

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