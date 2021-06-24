Ateş Kara doğruladı! Biontech kalp kası iltihaplanması yapıyor

Biontech aşısını olan gençlerde kalp kası iltihabı görüldüğü araştırmasını Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı.

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Biontech ve Moderna gibi aşılar üzerine yapılan araştırmalarda 30 yaş ve 30 yaş altına yapılan araştırmalarda kalp kası rahatsızlığına rastlanmıştı. İddiaları gazeteci Candaş Tolga Işık, bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sordu. Kara'nın iddiaları doğruladığını söyleyen Işık sosyal medyada şunladı paylaştı:

Az önce Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'yla konuştum, "BİONTECH aşısının özellikle gençlerde çok çok düşük oranlarda da olsa kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler var. Kaldı ki bu şüpheler ilerleyen dönemlerde çalışmalarda ispatlanabilir.

Ancak burada şuna bakıyoruz. Bu genellikle çok ağır seyretmeyen ve ciddi sorun yaratması beklenmeyen çok çok nadir bir tablo. Aşı olmadığınızda ortaya çıkacak riskler ki buna kalp kası iltihaplanması da dahil bunun onlarca katı yükseklikte. Dolayısıyla şu an için bu verilerle BİONTECH aşısı hala en güvenli aşılardan biri" dedi.