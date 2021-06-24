Ateş Kara doğruladı! Biontech kalp kası iltihaplanması yapıyor

Biontech aşısını olan gençlerde kalp kası iltihabı görüldüğü araştırmasını Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı.Abone ol
Biontech ve Moderna gibi aşılar üzerine yapılan araştırmalarda 30 yaş ve 30 yaş altına yapılan araştırmalarda kalp kası rahatsızlığına rastlanmıştı. İddiaları gazeteci Candaş Tolga Işık, bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sordu. Kara'nın iddiaları doğruladığını söyleyen Işık sosyal medyada şunladı paylaştı:
Az önce Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'yla konuştum, "BİONTECH aşısının özellikle gençlerde çok çok düşük oranlarda da olsa kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler var. Kaldı ki bu şüpheler ilerleyen dönemlerde çalışmalarda ispatlanabilir.
Ancak burada şuna bakıyoruz. Bu genellikle çok ağır seyretmeyen ve ciddi sorun yaratması beklenmeyen çok çok nadir bir tablo. Aşı olmadığınızda ortaya çıkacak riskler ki buna kalp kası iltihaplanması da dahil bunun onlarca katı yükseklikte. Dolayısıyla şu an için bu verilerle BİONTECH aşısı hala en güvenli aşılardan biri" dedi.
Araştırma ne diyordu?
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.
Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.
Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.