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Türkiye'de Covid 19 aşısında 40 milyonu aştık randevu sırası cuma günü 18 yaşta

Türkiye'de Covid 19 aşısında 40 milyonu aştık randevu sırası cuma günü 18 yaşta

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyon dozu aştı. Türkiye'de cuma 24 Haziran cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış herkes için aşı randevusu açılacak. Sağlık Bakanlığı ayrıca 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan çocuk ve gençleri de 1 hafta 10 gün içerisinde aşılamaya başlamayı planlıyor.

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Türkiye, Kovid-19'la mücadelede yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Vatandaşlar Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 13.11 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 312 bin 658, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 687 bin 405 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 63 bin olarak kayıtlara geçti.

İstanbul-Ankara-İzmir

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 5 milyon 834 bin 55, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 397 bin 726, toplam 8 milyon 231 bin 781; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 511 bin 736, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 232 bin 137, toplam 3 milyon 743 bin 873; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 24 bin 824, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 395, toplam 3 milyon 23 bin 219 doz oldu.

 Yarından itibaren 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabilecek

Türkiye'de yarından itibaren 18 yaşından gün almış herkes için aşı randevusu açılacak. Sağlık Bakanlığı ayrıca 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan çocuk ve gençleri de 1 hafta 10 gün içerisinde aşılamaya başlamayı planlıyor.

Öte yandan yerli aşı TURKOVAC'ın salı günü başlayan Faz-3 çalışmaları, yurt içi ve dışında 40 bin 800 gönüllüyle yürütülecek. Çalışma, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan'ı da kapsayacak.

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