Süleyman Soylu açıkladı : Yollarda hız limitleri değişiyor artış olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in trafik kazası azalma hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu açıkladı. Soylu hız limitleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı.

Soylu, Türkiye'de 100 bin nüfus başına trafikte can kaybı ortalamasının 2020 sonu itibari ile 5,8 olduğunu belirterek, "Bu, topyekûn bir Türkiye başarısıdır. Biz bu rakamları gönderdiğimizde Avrupa, 'Türkiye'de böyle bir şey olamaz' dedi. Bunu kabul etmek istemediler; ama incelediler ve burada çok önemli bir rol model ortaya çıktı. Ve bu modeli de esas itibarıyla kabul etmek zorunda kaldılar" dedi.

Türkiye BM Genel Kurulu trafik kazalarındaki can kayıplarındaki yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biridir. O günden bugüne dünya nüfusu yüzde 12 artmıştır bizim ülkemizde ise 11,9 artmıştır. 5 milyon nüfus buna dahil değildir.

Soylu göçmen kaçakçılarının uygun olmayan koşullarda mültecilerin taşınarak kazalara sebep olduklarını da belirterek bu sayılara dahil olduğunu ifade etti. Soylu bu sonuca göre Türkiye'nin başarısının daha anlamlı olduğunu kaydetti.

Acil çağrı merkezleri tek çatı altına alınacak

Acil çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması konusunda uzun zamandır çalışma yapıldığını hatırlatan Soylu, "Bu proje nihayete ermiş durumdadır. Haziran sonu itibarıyla, bir tek ilimiz kalıyor, zannediyorum o da temmuzun ilk haftasına yetişir, tüm Türkiye'de tek çağrıya geçmiş olacağız." dedi.

Bu konuda, çok önemli, ödül alan yerli ve milli bir yazılım yaptıklarını belirten Soylu, bunun da trafik kazalarını engellemeye, kaza sonrası müdahaleye ciddi bir etkisinin olacağını söyledi.

Soylu, yol ve araç kalitesinin artması nedeniyle hız limitlerinin esnetilebileceğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

Hız limitleri değişecek "Trafik kazalarının en önemli nedeni sürat ama eski Türkiye değil. Yol standardımız, kalitemiz konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da Karayollarımız da çok yetkin. Bizim sürat yönetimimiz 120, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometre... Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar. Bir miktar artırma konusunda, yeni kara yollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Elbette ortalama hız da kendi açısından önemli bir anlayış oluşturmaktadır."

Bakan Soylu, yeni bir sistem daha geliştirdiklerini, plaka tanıma sistemine yerli ve milli bir yazılım daha eklediklerini, bununla hız koridorunun takibini yaptıklarını dile getirdi.