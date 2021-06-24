Thodex'in Güney Afrika versiyonu Africrypt! İki kardeş tarihin en büyük Bitcoin vurgununu yaptı

GÜNEY AFRİKA'da hizmet veren Africrypt isimli bir kripto para borsasının sahibi iki kardeş, 69 bin Bitcoin'le kaçıp kayıplara karıştı. Kaçırdıkları miktarın 4 milyar dolardan fazla olduğu söyleniyor.

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Türkiye'de geçtiğimiz aylarda THODEX isimli bir kripto para borsasının başındaki Faruk Fatih Özer isimli şahıs, yatırımcıların parasını alarak yurt dışına kaçmıştı. Türkiye'deki en büyük kripto para vurgunu olarak kayıtlara geçen bu olayın benzeri, Güney Afrika'da da meydana geldi. Ancak Güney Afrika'da yaşanan olay, dünyanın en büyük kripto para hırsızlığı olarak lanse ediliyor.

Ameer Cajee ve küçük kardeşi Raees Cajee, 2019 yılında "Africrypt" isimli bir uygulama geliştirdi. Bu iki kardeş, bu uygulamayı ülke genelinde popüler hale getirmeyi başardıktan sonra küçük bir büro açtı.

Yatırımcıya güven veren iki kardeş, daha sonra 69 bin adet Bitcoin ile firar etti. 69 bin gibi büyük miktarda Bitcoin, daha önce hiçbir vurgun olayının konusu olmamıştı. Bu yüzden kardeşler, tarihin en büyük Bitcoin vurgunu olarak kayıtlara geçmiş durumdalar.

Bugünkü değeri 2,3 milyar dolar ama...

Bugünkü değeri 2,3 milyar dolar olan çalıntı Bitcoin'ler, mağduriyetlerin yaşanmaya başladığı nisan sonu mayıs başı gibi ise 4 milyar dolardan daha değerliydi.

"Siber saldırıya uğradık" iddiası

Yerel kaynaklar, kardeşlerin mağdur yatırımcılarla iletişime geçerek onları ikna etmeye çalıştığını, siber saldırıya uğradıklarını ileri sürdüklerini ve polise gidilmesi durumunda bilgisayar korsanlarının çalınan Bitcoin'leri vermeyecekleri konusunda yalanlar uydurduklarını açıkladılar. Yetkililer, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.