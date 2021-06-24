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Sezgin Baran Korkmaz'ı yakalayan Avusturya'nın Başbakanı'ndan Türkiye eleştirisi

Sezgin Baran Korkmaz'ı yakalayan Avusturya'nın Başbakanı'ndan Türkiye eleştirisi

Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklandığı Avusturya'da, Başbakan Sebastian Kurz, Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde Brüksel'de Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi meselesinin olduğu Avusturya'dan AB zirvesi öncesi Türkiye ve Rusya ile ilgili açıklamalar geldi.

Türkiye ile Gümrük Birliği ve sığınmacı anlaşmalarının güncellenmesinin ele alınacağı AB zirvesi öncesi konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Ankara ve Moskova'ya yönelik açıklamalar da yaptı:

* Türkiye'de insan hakları vahim durumda, buna hoşgörü gösteremeyiz.

* Sığınmacılara evsahipliği yapan ülkeleri desteklememiz lazım.

* Biz sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önlemek için komşu ülkelerde kalmasını istiyoruz.

* (Almanya ile Fransa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir AB zirvesi davet etme önerisine ilişkin) Memnuniyetle karşılıyorum, Rusya ile diyaloga yönelik hareketlenme görmekten çok memnunum. 

* Coğrafi olarak biz Rusya'ya ABD'den daha yakınız. Ukrayna gibi meseleler bizi ABD'den çok daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla ABD-Rusya diyaloguna sadece seyirci kalamayız. Moskova ile diyalog keskinlikle sadece Washington'a bırakılacak bir iş olmamalıdır.

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