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Esrarengiz koku Sinop'ta panik yarattı: Çok korktuk

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esrarengiz koku Sinop'ta panik yarattı: Çok korktuk

SİNOP’ta bir mahallede çevreye yayılan esrarengiz gaz kokusu, paniğe neden oldu. Kokunun nereden kaynaklandığı bulunamazken birkaç saat içinde koku kendiliğinden kayboldu.

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Kentte Tersane mevkii Tuzcular Caddesi üzerinde hissedilen gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. İlk başta kokunun doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülerek durum firmaya bildirildi. Olay yerine gelen ekipler mahalledeki doğal gaz panolarında sızıntı olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kokunun daha keskin olduğu bölgedeki, dükkânların içerisine girilerek herhangi bir gaz sızıntısı olup olmadığı kontrol edildi. 

Kokunun herhangi bir hayvan leşinden kaynaklandığını düşünen vatandaşlar bölgeye yakın araçların kaputları da açılarak içeride herhangi bir hayvan ölüsü olup olmadığı da bakıldı. Firma ekiplerince bölgede yapılan inceleme sonucunda hiçbir sızıntı veya gaz kaçağının olmadığı belirlendi. Esrarengiz koku birkaç saat içinde kendiliğinden kayboldu, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.


"Çok korktuk"
Kokuyu hisseden bazı mahalle sakinleri, "Yoğun miktarda bir gaz kokusu vardı. Çok korktuk. İlk başta bir doğal gaz kaçağından şüphelendik. Hemen doğalgaz ekiplerine haber verdik. Gelip gaz ölçümü yaptılar ancak bir şey bulamadılar. Rögardan mı geldi ne oldu bilmiyoruz ama birkaç saat içinde koku kendiliğinden kayboldu. Patlama falan olur diye çok korktuk" dedi.

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