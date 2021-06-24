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Samsun'da çocuğa silah verip havaya ateş açtıran kişi muhtar çıktı

Samsun'da çocuğa silah verip havaya ateş açtıran kişi muhtar çıktı

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde bir nişan töreninde küçük yaştaki çocuğun eline tabanca verip, havaya ateş ettiren kişinin mahalle muhtarı olduğu belirlendi.

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Ayvacık ilçesinde 8 Haziran günü akşam saatlerinde açık havada düzenlenen nişanda, çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkardı. Grup, aralarında çocukların da bulunduğu davetliler arasında, silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı. Bir kişinin de çocukların eline tabanca verip, havaya ateş açtırması, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Görüntüleri inceleyen polis, soruşturma başlattı. Soruşturmada, görüntüde bir çocuğun eline tabanca verip ateş ettiren kişinin, Keskinoğlu Mahallesi Muhtarı A.Y. olduğunu tespit etti. Hakkında işlem başlatılan muhtarın, Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde de görev yaptığı belirtildi.

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