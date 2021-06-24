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İzmir'de yangında hayatını kaybetmişti! Gerçek incelemede ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de yangında hayatını kaybetmişti! Gerçek incelemede ortaya çıktı

İZMİR'de geri gönderme merkezindeki yangını, hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmed Maslem'in (21) elektrik kablolarını kısa devre yaptırarak çıkardığı tespit edildi. Maslem'in uyuşturucu kullandığı bu nedenle yurt dışına gönderilme işlemleri için merkezde tutulduğu ifade edildi.

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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin 5'inci katında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem hayatını kaybetti. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının, ölen Ahmed Maslem'in odasındaki elektrik kablolarından çıktığı belirlendi.

Yetkililer, Maslem'in elektrik kablolarını kısa devre yaptırarak yangını bilinçli şekilde çıkardığının tespit edildiğini bildirdi. Maslem'in uyuşturucu kullandığı bu nedenle yurt dışına gönderilme işlemleri için merkezde tutulduğu ifade edildi. Soruşturmayı sürdüren ekiplerin, geri gönderme merkezindeki diğer göçmenlerin de ifadesine başvuracağı kaydedildi.

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