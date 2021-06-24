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Ukrayna'dan Rusya ile görüşen AB'ye' tehlikeli' tepkisi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Rusya ile görüşen AB'ye' tehlikeli' tepkisi

Ukrayna ve Rusya gerginliği sürüyor. AB’ye tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı “Rusya ve AB arasında kurulacak diyalog tehlikeli olur" dedi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki zirvelerin yeniden başlamasının Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan sapmaya yönelik tehlikeli bir adım olacağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısına katıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de basın toplantısında konuşan Kuleba, Rusya ile zirvelerin yeniden başlaması konusunu gündeme getiren AB’ye tepki gösterdi. Kuleba tarafından yapılan açıklamada, “Bizim düşüncemize göre, Rusya ve AB arasındaki zirvelerin askıya alınması, uygulanan yaptırım politikalarının bir parçası. Herhangi bir ilerleme kaydedilmeden Rusya ile zirvelerin gündeme getirilmesi, uygulanan yaptırımlardan sapmaya yönelik tehlikeli bir adım olacaktır Böyle bir adım, işgali tanımayan AB politikasını bozabilir ve yaptırımların etkisini azaltır” şeklinde konuştu.

“Geçerli bir sebep yok”

AB’nin, 2014 yılında Ukrayna’nın doğudaki topraklarını ilhak eden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaya başlaması konusuna işaret eden Kuleba, “En tehlikelisi ise Rusya’yı, Minsk Anlaşması’nın maddelerini uygulamaktan vazgeçirmek olacaktır. Rusya ile zirveleri dondurma kararı, 2014 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı agresif tavırlar sergilemesi nedeniyle alındı. Maalesef Rusya, ne Ukrayna’ya ne de AB’ye karşı politik tavırlarını değiştirmedi. Zirvelerin yeniden başlaması için geçerli bir sebep yok” ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve düzenlemesini teklif etmişti.

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