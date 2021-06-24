Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında kardeşi anne ve babası kimdir?

Artık Survivor 2021 büyük finali için geri sayım başladı. Finalist koltuğuna oturacak 2 kişi bu akşam yarı finalin ardından belli olacak. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Son dönemlerdeki çıkışları ve parkurdaki etkisi ile göz dolduran Survivor Aleyna'nın hayatı da seyirci tarafından mercek altına alındı.