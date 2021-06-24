UEFA'dan flaş karar! O kural kaldırıldı: 2021-22 sezonundan itibaren uygulanmayacak

UEFA, organizasyonlarında 2021-22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralının uygulanmayacağını duyurdu.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek. Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, deplasman golü kuralının kaldırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Deplasman golü kuralı, 1965'te tanıtıldığından beri UEFA müsabakalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak, son birkaç yıldır çeşitli UEFA toplantılarında bunun kaldırılması sorunu tartışılmaktadır. Birçok antrenör, taraftar ve diğer futbol paydaşları, kuralın adilliğini sorguladı ve kuralın kaldırılması yönünde bir tercih dile getirdi." diyerek alınan kararı ifade etti.







"Rakiplerine çok önemli bir avantaj sağlayacak bir gol yemekten korkuyorlar"

Ceferin, " Kuralın etkisi şimdi asıl amacına ters düşüyor, çünkü aslında, artık ev sahibi takımları - özellikle ilk maçlarda - hücum etmekten caydırıyor, çünkü rakiplerine çok önemli bir avantaj sağlayacak bir gol yemekten korkuyorlar. Ayrıca, özellikle uzatmalarda, deplasman takımı gol attığında ev sahibi takımı iki gol atmaya zorlamanın adaletsizliğine yönelik eleştiriler de var. Ev sahibi avantajının artık eskisi kadar önemli olmadığını söylemek doğru olur. Avrupa genelinde oyun tarzları açısından tutarlılığı ve ev sahibi avantajının azalmasına yol açan birçok farklı faktörü göz önünde bulunduran UEFA İcra Komitesi, doğru kararı almıştır" açıklamasını yaptı.



Deplasman golü avantajı kalmadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.