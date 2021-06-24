Kılıçdaroğlu müsilajı inceledi: Biyolojik arıtma lazım

Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu burada müsilaj sorunu hakkında açıklama yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili, "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım." dedi.

Darıca ilçesinde bir otelde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Körfez ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, halı satan bir işletmeyi ziyaret etti. Burada halı dokuma tezgahındaki kadınlarla ve işletme sahibiyle sohbet eden Kılıçdaroğlu'na, Atatürk portresinin yer aldığı bir halı hediye edildi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Hereke'de esnafı gezerek, sorunları dinledi. Hereke iskelesinden denizdeki müsilajı inceleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bindiği teknede balıkçılarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, teknede bir basın mensubunun müsilaj konusundaki düşüncelerini sorması üzerine şunları söyledi:

"İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım. Çimenleri, parkları sulamamız lazım. Eğer siz derin deşarj yapıp, bu suyu denizin derinliklerine veriyorsanız oksijeni tüketiyorsunuz, canlıları tüketiyorsunuz doğayı mahvediyorsunuz, denizleri mahvediyorsunuz, balık türleri yok oluyor. Balıkçılığı da yok ediyorsunuz. Bunun için önlem alınması lazım. Bu bir siyasi parti meselesi değil, bu bir Türkiye meselesi. Bir araya gelip bu sorunun çözülmesi lazım. Arkadaşlar, diyor ki muhatap alacağımız bir birim olması lazım. Bir denizcilik bakanlığı olsun, derdimizi dinlesin. Eğer varsa denizde bir sorun, en azından sorunu çözecek bir muhatap bakanlık bulalım diyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz."

Bir basın mensubunun Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Marmara Denizi'nin kurtarılması için hazırlanacak her eylem planın özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı, yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılıp ve oradan elde edilen su doğada kullanılırsa yani parkta, ağaç sulamada, park sulamada, kaldırım gibi temizlik işlerinde kullanılırsa ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz deyip, derin deşarjla veriyorlarsa denize, denizi kirletiyor. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ikisinin beraber olmazı lazım." şeklinde konuştu.

Teknede balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu, kaptan kamarasına çıkarak teknenin yanaştırılmasına yardım etti. Tekneyle Karamürsel ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanları selamladı.