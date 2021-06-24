Meclis'te RTÜK'e 3 üye seçilecek! AK Parti ve MHP'nin adayları belli oldu!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda boşalan 3 koltuk için mecliste seçim maratonu başlıyor. AK Parti ve MHP'nin adayları belli oldu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) Ak Parti'nin 2 ve MHP'nin 1 üyesinin görev süresinin dolması nedeniyle TBMM'de bu hafta seçim yapılacak. Görev süreleri dolan RTÜK üyelerinin yerine mecliste seçim maratonu başlarken, Ak Parti ve MHP Grupları adaylarını açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından; Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Alptekin Deniz İyigün’nün yanısıra gazeteci Orhan Karadaş’ın aday gösterilmesi dikkat çekti.

MHP’nin kontenjanından RTÜK adaylığı için yarışacak iki isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı, TBMM MHP Grup Danışmanı Deniz Güçer’le; TBMM MHP Grup Danışmanlığını yapan Mustafa Yiğit olarak açıklandı.

AK Parti ve MHP tarafından RTÜK üyelikleri için aday gösterilen isimler, TBMM internet sitesinde şu şekilde yayınlandı:

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Tarafından Gösterilen Adaylar

1.- Mehmet DANİŞ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk - Hukukçu)

2.- Mete HACIARİFOĞLU (Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi - RTÜK, Araştırmacı)

3.- Alptekin Deniz İYİGÜN (Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat - Basın Mensubu)

4.- Orhan KARADAŞ (İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler - Basın Mensubu.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Tarafından Gösterilen Adaylar

1.- Deniz GÜÇER (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik - Genel Başkan Basın Başdanışmanı ve TBMM Grup Danışmanı)

2.- Mustafa YİĞİT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi - TBMM Grup Danışmanı)”