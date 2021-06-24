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Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı! Asrın projesinin temellerini atıyoruz

Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı! Asrın projesinin temellerini atıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesiyle ilgili paylaşımında "Cumhurbaşkanımız sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle asrın projesinin temellerini atıyoruz" dedi.

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Mega proje Kanal İstanbul ile ilgili geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Altun, Twitter üzerinden asrın projesi olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un 26 Haziran'daki temel atma töreninin videosunu paylaştı.

"Asrın projesinin temellerini atıyoruz"
Fahrettin Altun, paylaşımını ise şu notu düşerek yaptı:

"Bu büyük millet için her zaman büyük hayalleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğiyle asrın projesinin temellerini atıyoruz. #KanalİstanbulKazananTürkiye olacak."

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