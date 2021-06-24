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Temel Karamollaoğlu: Yeni havalimanı ve yollara gerek yok

Temel Karamollaoğlu: Yeni havalimanı ve yollara gerek yok

Haftalık basın toplantısında konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hizmetler israftır, çalışmaları durdurun" çağrısını bir kez daha yineledi.

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi yorumladı.

Karamollaoğlu'nun gündeminde yine hükümetin yaptığı hizmetler vardı.

Ekonomideki gelişmelere dair konuşan Temel Karamaollaoğlu, çözümün yatırımların durdurulmasından geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin şu anda yürüttüğü 'yol, kanal, havalimanı ve köprü çalışmalarının' israf olacağını bir kez daha niteleyen Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Israrla söylüyoruz; ne yeni havaalanlarına ne yeni yollara ne de yeni kanallara ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız üretime yönelik yatırımlaradır. Ben Kanal İstanbul'un da herhangi bir fayda sağlayacağı kanaatinde  değilim."

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