Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi kaç yaşında hastalığı nedir?

Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı, heyecan dorukta. Bu akşam yarı finale kalan 4 isimden biri de Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Parkurlardaki başarısı ile adından söz ettiren Survivor Aleyna'nın hayatı da merak edildi. Uçak mühendisi olan Aleyna'nın annesi, babası ve engelli olan kardeşi kimdir?

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Artık Survivor 2021 büyük finali için geri sayım başladı. Finalist koltuğuna oturacak 2 kişi bu akşam yarı finalin ardından belli olacak. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Son dönemlerdeki çıkışları ve parkurdaki etkisi ile göz dolduran Survivor Aleyna'nın hayatı da seyirci tarafından mercek altına alındı.

Hayran kitlesini iyice arttıran ve finale çıkacağı kesin gözüyle bakılan Survivor Kalaycıoğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor ve anne-babası kim? Gelin yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Aleyna Kalycıoğlu'nu daha yakından tanıyalım...

Yarışmaya gönüllüler takımıyla başlayan Aleyna Survivor 2021'e ilk kez başvurmuş ve elemeleri geçip yarışmaya dahil olmuş. Kendisini hep finalde görmeyi hayal ettiğini söyleyen Survivor Aleyna 23 yaşında ve aslen Bursalı.

Bursa'da doğmasına rağmen çocukluğu Yalova'da geçen Aleyna'nın anne ve babası Aleyna henüz 10 yaşındayken boşandı. Aleyna'nın, Cansu Kalaycıoğlu adında bir kız kardeşi var. Engelli olan kardeşine çok düşkün olan yarışmacı 2 kardeş.

Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Survivor Aleyna Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandı. Fakat spora her zaman düşkün olan Aleyna kariyerini voleyboldan yana kullandı.

Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

Peki Aleyna'nın yarışma sayesinde tanınan ve sevilen kardeşi Cansu kimdir, hastalığı nedir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da verdiği bir röportajda, kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmış o günden beri birçok seyirci Aleyna'nın kardeşini merak etmişti.

Survivor Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun iletişim ödülünde ablasına yolladığı mesaj ise milyonları ağlatmıştı.

Ablam benim, sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Sen benim gözlerim, ellerim , ayaklarım ve dünyaya haykırmak istediğim sözcüklerimsin.

Sen orada Cansu diye bağırdığında annem beni kucağına alıp zıplıyor ve biz de avazımız çıkana kadar bağırıyoruz. Bana yaşattığın mutluluğun tarifi yok ablam. Sen çok güçlü bir kızsın. Sakın ağlama, elini kalbine koy ve seni nasıl sevdiğimizi düşün ablacığım.