Tavuk fiyatları mangal sezonunun açılmasıyla birlikte fırladı

Mangal sezonunun açılmasıyla birlikte Tavuk ve kanat fiyatları tırmanışa geçti. Tavuk kanadının kilogram fiyatı bazı yerlerde 50 TL'ye kadar çıktı.

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Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerinde olan vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla birlikte piknik sezonunu açtı. Hal böyle olunca tavuk fiyatları da arz ve talep dengesinden dolayı tırmanışa geçti.

Beyaz Et Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de karkas etin fiyatı 60 lira. Bunun içinde baktığınız zaman biftek var o 120 lira. Tavuk ve kanat içinde aynı durum söz konusu. Arz ve talep dengesine göre kanat fiyatları değişiyor. Bütün tavuğun fiyatı 15-16 lira bandında satılıyor. Biz ürettiğimiz tavukta zarar ediyoruz. Fiyatı belirleyen kesim tamamen sanayici. Tavuğun fiyatı kanatla kıyaslanırsa bu çok adaletli de olmaz. Girdi maliyetleri çok fazla arttı. İnsanlarımız da haklı daha önce 12 liraya aldığı malzemeyi 15 alıyorlar. Marketlerde de fiyat konusunda bazı şeyler oluyor. Kanat az çıktığı için erken tükenen bir ürün. Üretici bu işten para kazanamıyor."