Dünya petrol devi açıkladı: Türkiye'nin eli güçlendi

Karadeniz gazına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan devlet petrol devi Socar'ın Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Türkiye’nin masaya eli daha güçlü oturacağını belirterek, "Maliyetlerin düşmesini bekliyoruz" dedi.

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Petkim, STAR Rafineri, Socar Terminal ve TANAP dahil bugüne 19.5 milyar dolarlık yatırıma imza atan Azerbaycan devlet petrol devi Socar'ın Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Karadeniz gazı konusunda Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Bakü'de sohbet toplantısı düzenleyen Zaur Gahramanov, "Socar Türkiye olarak petrol ve doğal gazda uzmanlaşmış bir grubuz ve talebi halinde Türkiye'ye bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Socar olarak Azerbaycan ve Gürcistan'da uzun yıllara dayanan doğal gaz dağıtım tecrübemizle bilgi ve birikimlerimizi Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyarız. Karadeniz'deki rezervin ekonomimize kazandırılmasında üzerimize düşen katkıyı yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

"Pandemide yatırıma devam ettik"

"Bugüne kadar yaptığımız 19.5 milyar dolarlık yatırımımızla Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı konumundayız" diyen Gahramanov, şunları söyledi:

"Pandemide de üretimimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Bu dönemde üretim süreçlerimizdeki stratejik katkısını net olarak gözlemlediğimiz STAR Rafineri'nin operasyonel kabiliyetini daha da artırmak için başladığımız ek yatırımları 2022'ye kadar bitirmeyi hedefliyoruz. STAR Rafineri'de verimliliği artırmak için 600 milyon dolarlık depolama yatırımımız sürüyor. Bu alandaki projelerimizin tamamlanmasıyla STAR Rafineri'nin yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış oldu."

"Türkiye'nin eli tedarikte güçleniyor"

Karadeniz gazına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde söz konusu rezervin Türkiye'de fiyatları aşağı çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de Socar Türkiye CEO'su Gahramanov, "Pek çok üründe olduğu gibi doğal gazda da fiyat düşüşü birçok değişkene bağlı. Özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların artması, çeşitlenmesiyle Türkiye'nin doğal gaz maliyetlerinin düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gahramanov, "Karadeniz'deki rezerv keşfi gibi yeni rezervlerin işletime alınması da doğal gaz arzını artıracak, Türkiye'nin doğalgaz tedariğinde elini güçlendirecek gelişmelerdir. Tüm bunlar fiyatların tüketici lehine değişmesi konusunda etkisi olabilecek önemli etkenler" açıklamasında bulundu.

İkinci Petkim'i kurmak için Ineos ile görüşüyoruz

Zaur Gahramanov, daha önce BP ile ortak planlanan ancak ertelenen 'ikinci Petkim' yatırımı konusunda ise görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Gahramanov, "2 milyar dolarlık bir yatırım planıydı. BP, petrokimya iş birimini Ineos'a sattı ve bu alandan çıktı. Biz de Ineos ile görüşme halindeyiz. Bu yatırım için başka şirketlerle de görüşüyoruz" dedi.