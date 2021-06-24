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UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Ilıcalı'nın EXXEN'i oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Ilıcalı'nın EXXEN'i oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca EXXEN'de yayınlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın alan Saran Group, bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform EXXEN ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon yayın haklarını beIN Sports elinde bulunduruyordu.

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