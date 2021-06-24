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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin "Yüzde 45 oyumuz var" açıklamasını paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada her seçimden birinci çıktıklarını belirterek, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Haydi ne bekliyorsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Özhaseki'nin açıklamasını paylaşarak, "Müjdemi isterim Erdoğan, haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi.

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