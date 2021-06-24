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Yemen'de facia! Göçmen teknesi battı, En az 300 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de facia! Göçmen teknesi battı, En az 300 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde en az 300 kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ettiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ilk bilgilendirmeye göre teknede bulunan 300 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise şu an için bilinmiyor.

Yemen açıklarında seyrine devam eden göçmen teknesinden feci bir haber geldi. Teknenin açıklarda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedeniyle teknenin alabora olduğu öğrenildi.

BM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 300 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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