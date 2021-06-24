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Diyanet İşleri Başkanlığından hac ibadetine ilişkin karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanlığından hac ibadetine ilişkin karar

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, hakları 2021'e devredilen hacı adaylarının hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022'ye devredilmesine karar verdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda Suudi Arabistan hükümetinin 'yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslüman ile ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği' yönündeki kararı üzerine Türkiye'den hac ibadeti için kayıt yaptıran hacı adaylarıyla ilgili konular görüşüldü.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021'e devredilen hacı adaylarının hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022'ye devredilmesine karar verildi.

Ayrıca kesin kayıt hakkı 2022'ye devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda ödenen ücretlerin tamamının iade edilmesi ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesi kararlaştırıldı.

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