Survivor Ayşe nereli yaşı kaç? Ayşe Yüksel önceki hali nasıldı kaç kilo aldı?

Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı, heyecan dorukta. Bu akşam yarı finale kalan 4 isimden biri de Ayşe Yüksel oldu. özellikle son zamanlarda parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

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Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı. Büyük finale artık günler kaldı. 2 finalistin belli olacağı Survivor yarı finali bu akşam belli olacak ve 2 yarışmacı Survivor büyük finale veda edecek. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de Ayşe Yüksel oldu.

İnstagram hesabındanki takipçileri tarafından çoktan Survivor şampiyonu ilan edilen Ayşe Yüksel, yarışma sayesinde hayran kitlesini iyice arttırdı. Peki Survivor Ayşe kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor ve anne-babası kim? Gelin yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel'i daha yakından tanıyalım...

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu ve şu anda 21 yaşında. Yarışmanın en geç isimlerinden biri.

Survivor Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisidir. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.

Ayşe Yüksel ne iş yapıyor: Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor.

Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 yıl oynadığını söylüyor.

Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

Ayşe Yüksel'in başarıları: Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur.

Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.