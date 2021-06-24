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Fransa'nın Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı dergiye kapak oldu

Fransa'nın Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı dergiye kapak oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te yayınlanan haftalık siyasi ve haber dergisi Le Point dergisi kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek skandal ifadeler kullandı.

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Fransa'da Türkiye aleyhinde karalama kampanyaları devam ediyor. Bu durumun son örneği Paris'te yayınlanan haftalık siyasi ve haber dergisi Le Point'te görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verilen derginin kapağında, "Erdoğan'ın askerleri Avrupa'da" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin kıtayı 'istikrarsızlaştırma peşinde koştuğu' yönünde algı operasyonu yapılmaya çalışıldı, 'Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere sessizce sızmalar yapıldığı' şeklinde hadsiz ifadeler kullanıldı.

Derginin içeriği Fransa'nın Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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