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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! İşte görüşmedeki 5 ana madde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! İşte görüşmedeki 5 ana madde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konularının ele alındığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Karadeniz'de İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde, Karadeniz'in yanı sıra ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konularının ele alındığı öğrenildi.

27 bin rus turist gelmişti
Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasıyla birlikte ülkeden charter uçuşlar 22 Haziran itibarıyla başladı. Günlük uçuş ve yolcu sayıları da hızla artışa geçti. Salı günü Antalya Havalimanı'na dış hatlardan toplam 155 uçak inerken, toplam 27 bin 787 turist geldi.

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