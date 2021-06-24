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Adana'da silahlı çatışma 1 ölü 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da silahlı çatışma 1 ölü 6 yaralı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 6 kişi yaralandı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde 50'in üzerinde boş kovan buldu.

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ADANA'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup, sokak ortasında bir anda kavga etmeye başladı. Kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Pompalı tüfekle ve tabancalarla her iki grup birbirlerine karşı defalarca ateş açtı. Yaklaşık 5 dakika boyunca birbirlerine ateş açan şüpheliler, polislerin gelmesi üzerinden olay yerinden kaçtı.

Yaşanan çatışma sırasında Sergen E., Ayaz G., Bülent G., Mert N., Serdal G., Fatih Yıldırım ve olayla alakası olmadığı halde ortada kalan kadın Özgür K. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Yıldırım, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Yıldırım'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"50'in üzerinde boş kovan bulundu"

Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmada pompalı tüfek ve tabancalara ait 50'in üzerinde boş kovan buldu. Kovanlarda delil çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayda kullanılan bir pompalı tüfek de ele geçirildi. Kavga sırasında sokakta bulunan 4 araca çok sayıda mermi isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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