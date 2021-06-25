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Çin'de okulda yangın çıktı! 18 çocuk hayatını kaybetti

Çin'de okulda yangın çıktı! 18 çocuk hayatını kaybetti

ÇİN'in Henan eyaletinde bir okulda çıkan yangında 18 çocuk hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belli değil. Çinli yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Çin güne felaket haberi ile uyandı. Henan eyaletinde bulunan bir okulda yangın çıktı. Hürriyet'in AFP'den edindiği bilgiye göre, dövüş sanatları okulunda çıkan yangında en az 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yangında yaralanan 16 kişiden 4'ünün durumu ağır olduğu açıklandı. Yangının çıktığı sırada okulda 34 öğrencinin olduğu bildirildi.

Nedeni belli değil

Yerel basın, kurbanların çoğunun 7 ila 16 yaşları arasındaki yatılı öğrenciler olduğunu bildirdi. Yine Çin basınına göre, Henan eyaletinin Shangqiu şehrindeki yangının nedeninin hala belirsizliğini koruyor.

Polis, merkezin sahibini gözaltına aldı. Yerel yetkililer yangına neyin neden olduğuyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Çin, tarihinde çok sayıda ölümcül yangın gördü. 2010 yılında Şanghay'da çok katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetmişti.

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