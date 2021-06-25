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Hatay'da iğrenç olay! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hatay'da iğrenç olay! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu

HATAY'da evine girdiği 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

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Reyhanlı’da dün sabaha karşı bir erkek, yalnız yaşayan ve ismi açıklanmayan yaşlı kadının evine girdi. Şüpheli, burada kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Reyhanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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