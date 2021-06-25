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Türkiye'den Honduras'ın 'Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması' kararı için kınama

Türkiye'den Honduras'ın 'Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması' kararı için kınama

Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

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Honduras, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

Dışişleri Bakanlığı bu gelişmenin ardından bir açıklama yayınlayarak Honduras'ı kınadı.

Yapılan açıklamada, "Honduras (Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

"Honduras’ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada Honduras'a "bu hatalı adımdan" geri dönme çağrısı yapıldı.

Açılış dün yapılmıştı
Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, büyükelçilik binasının açılışını dün Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yapmıştı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

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