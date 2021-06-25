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Mersin'de genç çifttin dağ evine gidince hayatının şokunu yaşadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Mersin'de genç çifttin dağ evine gidince hayatının şokunu yaşadı

MERSİN'de Kader Tüzün (33) tavana iple asılı, eşi Ahmet Ali Tüzün (35) ise av tüfeğiyle başından vurulmuş halde dağ evinde ölü bulundu.

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Olay, bugün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü. Hayvanların başıboş dolaştığını haber vermek için dağ evine giden mahalle sakini, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir çocukları olduğu öğrenilen çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde bir adet av tüfeği bulan ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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