Kanada'da okulda 751 mezar bulundu 'Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait'

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, geçmişte yerlileri asimile etmek için kullanılan bir okulda 751 isimsiz mezar bulunduğu açıklandı.

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Cowessess First Nation isimli yerli grup "İsimsiz mezarların sayısı, bugüne kadarkilerin en büyüğü" ifadelerini kullandı.

Ülkede geçen ay British Columbia eyaletinde de benzer bir yatılı okulda 215 çocuğun ceset kalıntıları bulunmuştu.

'Dehşet verici'

Cowessess isimli grup, Saskatchewan'da yine yerlileri asimile etmek için kullanıldığı bilinen Marieval Indian isimli yatılı okulda yeraltı tarama radarı ile araştırma yaptı.

Öte yandan yerli grupları temsil eden Assembly of First Nations'ın bölgedeki temsilcisi Perry Bellagarde , Twitter'dan yaptığı açıklamada tüm Kanadalıları "bu çok zor ve duygusal süreçte" yerli gruplara destek olmaya çağırdı.



'Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait'

British Columbia eyaletinde, 1978 yılında kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nda geçtiğimiz ay bulunan toplu mezarlar, ülkede 1800'lü ve 1900'lü yıllarda yerli çocukları asimile etmeyi amaçlayan yatılı okulları yeniden tartışmaya açmıştı.

Kamloops Yatılı Okulu, bu gibi okullar arasında en büyüğüydü.

Katolik yetkililerce 1890'da açılan okulun 1950'lerde en az 500 öğrencisi vardı. Okul 1969'da merkezi hükümetin kontrolüne geçmiş ve 1978'de kapanana kadar bölge öğrencilerine yurt hizmeti vermişti.

Tk'emlups te Secwepemc isimli yerli grubun lideri Rosanne Casimir, "Ölen çocukların kaydı tutulmamış. Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait" diye konuşmuştu.