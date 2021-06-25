Bitcoin bu kez şaşırttı! 3 günde 6 bin 248 dolar arttı

ÇİN'den gelen haberlerle haftaya kötü başlayan kripto para piyasaları toparlanmaya başladı. Bitcoin'deki değer artışı yüzde 6'a yükselirken, BTC'nin fiyatı 35 bin 495 dolara kadar yükseldi.

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Kripto para birimlerinde toparlanma eğilimi görülmeye başlandı. Bir süredir sert satış dalgasıyla karşı karşıya kalan kripto para birimleri rahat nefes almaya başladı.

Çin’in yasaklayıcı tavırları son dönemde kripto paralar üzerinde belirleyici etken olmaya başladı. Çin anakarasında kripto para madenciliğini bitirmek istemesi nedeniyle Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralarda sert satış dalgalarına tanık olunmuştu.

Bugün ise rüzgar terse döndü ve Bitcoin tarafında toparlanma eğilimi görüldü. Geçtiğimiz Salı günü 29 bin 247 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün 35 bin 495 dolar seviyesine yükseldi. Sadece 3 günde Bitcoin’deki kazanç yüzde 21’i aştı. Ethereum ise 2000 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yüzde 1 oranında düşüş gösteriyor.

Elon Musk yine sahnede

Kripto para konusunda spekülatif açıklamalarda bulunan ve piyasaya yön veren isim olan milyarder iş adamı Elon Musk yeni açıklamalarda bulundu. Ampul örneğinden ortaya çıkan Elon Musk’ın açıklamaları Bitcoin’i yükseltti. Bununla birlikte Dogecoin de güç kazanmaya başladı. Dogecoin dolar bazında yüzde 11’i aşkın değer kazancıyla 0.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dolandırıcılık ortaya çıktı

Afrika’nın en büyük kripto para borsasının sahipleri Güney Afrikalı Güney Afrikalı Cajee Kardeşler 3.6 milyar dolar ile ortadan kayboldu. Cajee Kardeşler’in İngiltere’ye kaçtığı tahmin edilirken, kripto paralar Güney Afrika’da finansal varlık kabul edilmediğinden, yasal soruşturma başlatılamadı.