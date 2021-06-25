BIST 1.404
DOLAR 8,69
EURO 10,39
ALTIN 498,89
HABER /  EKONOMİ

Bitcoin bu kez şaşırttı! 3 günde 6 bin 248 dolar arttı

Bitcoin bu kez şaşırttı! 3 günde 6 bin 248 dolar arttı

ÇİN'den gelen haberlerle haftaya kötü başlayan kripto para piyasaları toparlanmaya başladı. Bitcoin'deki değer artışı yüzde 6'a yükselirken, BTC'nin fiyatı 35 bin 495 dolara kadar yükseldi.

Abone ol

Kripto para birimlerinde toparlanma eğilimi görülmeye başlandı. Bir süredir sert satış dalgasıyla karşı karşıya kalan kripto para birimleri rahat nefes almaya başladı. 

Çin’in yasaklayıcı tavırları son dönemde kripto paralar üzerinde belirleyici etken olmaya başladı. Çin anakarasında kripto para madenciliğini bitirmek istemesi nedeniyle Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralarda sert satış dalgalarına tanık olunmuştu.

Bugün ise rüzgar terse döndü ve Bitcoin tarafında toparlanma eğilimi görüldü. Geçtiğimiz Salı günü 29 bin 247 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün 35 bin 495 dolar seviyesine yükseldi. Sadece 3 günde Bitcoin’deki kazanç yüzde 21’i aştı. Ethereum ise 2000 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yüzde 1 oranında düşüş gösteriyor.

Elon Musk yine sahnede 

Kripto para konusunda spekülatif açıklamalarda bulunan ve piyasaya yön veren isim olan milyarder iş adamı Elon Musk yeni açıklamalarda bulundu. Ampul örneğinden ortaya çıkan Elon Musk’ın açıklamaları Bitcoin’i yükseltti. Bununla birlikte Dogecoin de güç kazanmaya başladı. Dogecoin dolar bazında yüzde 11’i aşkın değer kazancıyla 0.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dolandırıcılık ortaya çıktı 

Afrika’nın en büyük kripto para borsasının sahipleri Güney Afrikalı Güney Afrikalı Cajee Kardeşler 3.6 milyar dolar ile ortadan kayboldu. Cajee Kardeşler’in İngiltere’ye kaçtığı tahmin edilirken, kripto paralar Güney Afrika’da finansal varlık kabul edilmediğinden, yasal soruşturma başlatılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu! Sebebi şaşırttı
Erzurum'da köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu! Sebebi şaşırttı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hollanda Başbakanı Rutte: Putin'in olduğu hiçbir toplantıya katılmayacağım
Hollanda Başbakanı Rutte: Putin'in olduğu hiçbir toplantıya katılmayacağım
Rize'de yolda yürürken dehşet saçtı! Kurşun yağdırıp öldürdü
Rize'de yolda yürürken dehşet saçtı! Kurşun yağdırıp öldürdü
Osman Büyükşen evli mi Doktor Osman Büyükşen kaç yaşında?
Osman Büyükşen evli mi Doktor Osman Büyükşen kaç yaşında?
Bitcoin hızlı yükseliş trendine girdi! 3 günde büyük artış
Bitcoin hızlı yükseliş trendine girdi! 3 günde büyük artış
Kanada'da okulda 751 mezar bulundu 'Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait'
Kanada'da okulda 751 mezar bulundu 'Bazı cesetler 3 yaşında çocuklara ait'
Hatay'da iğrenç olay! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu
Hatay'da iğrenç olay! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu
Mersin'de genç çifttin dağ evine gidince hayatının şokunu yaşadı
Mersin'de genç çifttin dağ evine gidince hayatının şokunu yaşadı
Bakırköy'de şoför yolu şaşırınca TIR'daki dev makara köprüde takılı kaldı
Bakırköy'de şoför yolu şaşırınca TIR'daki dev makara köprüde takılı kaldı
Yorumlar