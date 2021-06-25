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Erzurum'da köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu! Sebebi şaşırttı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Erzurum'da köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu! Sebebi şaşırttı

ERZURUM'da, kuraklık nedeniyle hayvanlarını otun bol olduğu askeriyeye ait araziye sokmak isteyen ancak buna izin verilmeyen Abdulselam Aras (57), köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

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Olay, Erzurum- Ağrı yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kuraklık nedeniyle büyükbaşlarına otlak arayan Abdulselam Aras, Saim Tuna Kışlası'nda otu bol araziye girmek istedi. Görevlilerin askeri kışlaya ait araziye giremeyeceğini belirttiği Aras, daha sonra köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Köprünün tel örgülerine tutunup, güvenlik güçleriyle görüşen Aras, hayvanlarını araziye sokarak, otlatmasına izin verilmesini istedi.

İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açtığı köprüde, polislerin yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştığı Aras, araziye giriş izni verilmesiyle eyleminden vazgeçti. Cep telefonuyla sürünün başındaki yakınını arayan Aras, "Hayvanları araziye sokabilirsiniz. Sorun kalmadı" dedi. Merkez Palandöken ilçesinde bulunan askeriyenin karşısından geçen yoldaki köprüden sepetli yangın merdiveni ile indirilen Abdulselam Aras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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