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İstanbul Havalimanı'nda korku dolu anlar! Turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı

İstanbul Havalimanı'nda korku dolu anlar! Turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı

İSTANBUL Havalimanı'nda müşterisini almak için gelen turizm firmasına ait VIP minibüste çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir anda alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. 

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İstanbul Havalimanı geliş katında saat 00.30 sıralarında müşterisini karşılamaya gelen VIP minibüsün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın şoförü son anda kendini dışarı atarken, ilk müdahaleyi de aracında bulunan yangın tüpüyle kendisi yaptı.

Polis ekipleri yanan aracın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken,  çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede yanan aracı söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, VIP minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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