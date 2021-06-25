İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu'nun kiraladığı uçak ile ilgili iddiaya belgeli yanıt!

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun 2017 Anayasa Referandumu döneminde kullanmak üzere özel bir şirketten kiraladığı uçağın, Avusturya'da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.'den yapıldığı, şirketin elinde uçak kalmaması nedeniyle, şirketin Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Borajet'ten kiralama yaptığı belirtildi. Açıklamada, kiralamaya ilişkin fatura da paylaşıldı.

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Bugün Cumhuriyet gazetesinde Tuncay Mollaveisoğlu imzasıyla yayımlanan haberde, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçan sarayını seçim döneminde özel taksisi gibi kullanmış" başlıklı bir haber yayımlandı.

Mollaveisoğlu'nun, konuyla ilgili haberinde bazı iddiaları şu şekildeydi:

"Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağı kara para aklamak iddiası ile tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçan sarayı idi... Elime ulaşan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullanmış... Korkmaz'ın uçan sarayı ile, gazetecilerden bürokratlara çok sayıda 'ünlü' ismi özel olarak uçurduğu, özellikle İstanbul, Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında..."

Haberde tuhaf iddialar dile getirilirken, konu ile alakalı İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılarak olay yalanlandı:

"Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer alan "SBK Uçağı Kimleri Uçurdu?" "Soylu, SBK Uçağı İle Kaç Kez Uçtu?" başlıklı herhangi bir belge veya somut olay bilgisi içermeyen ve yeni bir iftirayı barındıran iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılma zarureti doğmuştur:

Söz konusu haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, halen kaçak olan SBK Holding'in sahibinin "kendi özel uçağını özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullandığı iddia ortaya atılmış", bu suretle kamuoyu nezdinde olumsuz bir algı oluşturulması gayreti içine girilmiştir.

"Bedel bizzat Soylu tarafından ödendi''

Faturası ekte paylaşılan uçak kiralama hadisesi; 2017 yılında Ankara'daki bir sivil havacılık şirketinden ücreti mukabilinde yapılmış bir uçak kiralama işlemidir. Seçim yasakları sebebiyle 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu çalışmaları sırasında son bir haftada, esasen İçişleri Bakanlığı'na ait uçak ve helikopterler olmasına rağmen siyasi etik gereği bu araçlar kullanılmamış, seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir.

"Talep edilen uçak başka bir firmadan kiralanmış''

Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur. Anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması, o an müsait uçağı olmadığı için, Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir.

Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. Seçim çalışmaları tamamlandıktan sonra, Söğüt Havacılık A.Ş. tarafından söz konusu hizmete ait fatura düzenlenmiş, Sayın Süleyman Soylu'nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır.

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"Temas kurulan tek kurum Söğüt Havacılık'tır''

2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu hadisede, gerek uçak talebi, gerekse hizmetin karşılığı olan ödemenin yapılması sırasında temas edilen tek kurum, Söğüt Havacılık A.Ş.'dir. Bu durumu teyit eden fatura da ekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

"Hukuki hakkımızı kullanacağız''

Daha önce Sözcü Gazetesi tarafından dile getirilen ve şimdi de benzer şekilde Cumhuriyet Gazetesi tarafından hangi amaca yönelik olduğu belli olan iftira kampanyasının bir bölümü olarak planlanan bu haberlere karşı, hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."