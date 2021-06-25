BIST 1.404
DOLAR 8,69
EURO 10,39
ALTIN 498,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bilecik'te 20 liraya kiralanıyor: Bu kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te 20 liraya kiralanıyor: Bu kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor

BİLECİK'te Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenler, çıkışta kiraladıkları alp kıyafetlerini giyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Alp kıyafetlerini kiralayan işletmeci Çetin İkiz, "Kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor" dedi.

Abone ol

Bilecik Valiliği, 2017 yılının Mayıs ayında Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde, Osmanlı döneminde askerlerin deriden oluşan üniforması olan Alp kıyafeti giyen askerlerle 'Saygı Nöbeti' uygulaması başlattı. Tarihi dizi ve filmlerle birlikte son dönemde ziyaretçi akınına uğrayan türbede dua edenler, çıkışta, kapıda saygı nöbetindeki askerlerle hatıra fotoğraf çektiriyor.

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle 15 aydır ziyaretçiye kapalı olan türbe kapalıları salgın tedbirleri kapsamında kapıları yeniden açarken, Hanlı Pazar'dan Çetin İkiz tarafından açılan ‘kiralık alp kıyafeti’ standı, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, 20 liraya yarım saatliğine kiraladıkları kıyafetleri giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.


"Manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar"
Ziyaretçiler için kostümün yanı sıra silah olarak balta ve kılıcın bulunduğunu belirten İkiz, "Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyarete gelen çok oluyor. Tarihi dizi ve filmlerden sonra ziyaretçi sayısı daha da arttı. İlçeye gelenler türbeyi ziyaret edip dua okuyor. Biz türbenin hemen 200 metre altında yeni yapılan Hanlı Pazar'da Alp kıyafeti kiralıyoruz. Türbe girişinde Alp kıyafetiyle askerler saygı nöbeti tutuyor ve onları görünce merak edip bu kıyafetleri giyiyor. Manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar. Aileleriyle birlikte gelenler için kadınlara yönelik kıyafetler de var. Genelde giydikten sonra herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ertuğrul Gazi kıyafetinin yanı sıra filmlerde giyilen kıyafetlerin hepsi var" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor
Foto Galeri Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yiğit Marcus Aral kimdir ne iş yapıyor serveti herkesin dilinde
Yiğit Marcus Aral kimdir ne iş yapıyor serveti herkesin dilinde
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu'nun kiraladığı uçak ile ilgili iddiaya belgeli yanıt!
İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu'nun kiraladığı uçak ile ilgili iddiaya belgeli yanıt!
Antalya'da eşine doğum günü sürprizi yapacaktı ölüm fırsat vermedi
Antalya'da eşine doğum günü sürprizi yapacaktı ölüm fırsat vermedi
Osman Büyükşen ne doktoru nerede hangi ilde doktor?
Osman Büyükşen ne doktoru nerede hangi ilde doktor?
Ortak Akıl Platformu'nun ekonomi konulu etkinliği dikkat çekti
Ortak Akıl Platformu'nun ekonomi konulu etkinliği dikkat çekti
Sedat Peker'in Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi
Sedat Peker'in Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildi
Ankara'da iğrenç şantaj! Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi: Savunması pes dedirtti
Ankara'da iğrenç şantaj! Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi: Savunması pes dedirtti
Korkmaz Karaca SBK iddiasını kabul etti: Yanlış yapmışım keşke parasını ödeseymişim
Korkmaz Karaca SBK iddiasını kabul etti: Yanlış yapmışım keşke parasını ödeseymişim
Şevval Şahin kaç yaşında kimin kızı annesi ve babası kimdir?
Şevval Şahin kaç yaşında kimin kızı annesi ve babası kimdir?
Yorumlar 5 yorum