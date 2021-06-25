Alişan kaç kardeş Selçuk Tektaş'a ne oldu hastalığı nedir?

Şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı, durumu giderek ağırlaşan Selçuk Tektaş, yoğun bakıma alındı. Bu üzücü gelişmenin ardından birçok kişi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı merak etti. Peki kimdir Selçuk Tektaş aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli?

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Son olarak Demet Akalın ile sabah programı yapan Alişan'ın kardeşi koronavirüse yakalandı. Selçuk Tektaş'ın durumu giderek ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Son durumu hakkında yeni bir açıklama yapılmayan Selçuk Tektaş 39 yaşında ve Merve Tektaş ile evli bir de kızı var.

Sanatçı Alişan’ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalandı. Covid-19 belirtileriyle hastaneye giden ve testi pozitif çıkan Selçuk Tektaş durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı.

Covid-19’a yakalanıp durumu ağırlaşan Alişan’ın erkek kardeşi Serkan Tektaş’ın sağlık durumu ve hayatına dair detaylar merak edilmeye başladı. Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda. Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?



2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini yapan Tektaş, 39 yaşında.