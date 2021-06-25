Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız" dedi. Elvan, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 20'lerde büyüme beklediğini söyledi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası İle Buluşma programına katıldı. Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Gaziantep son 15 senede ihracat hacmini 8 kat artırabilmiş. Bu başarılı performans başlı başına, şehrin dinamizmini, enerjisini ve gelecekte yapabileceklerini çok net gösteriyor.

"Gelişmeler para politikaları üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor"

Oldukça zorlu geçen bir yılın ardından küresel aktivite toparlanmaya başladı. Hizmetler sektörü zayıf performans gösteriyor. Sektörel iyileşme tabana yayılmış durumda değil. Ekonomik aktivite canlı da olsa salgın döneminin getirdiği bir takım yapısal sorunlar da var, bunlardan birisi küresel enflasyon baskısı. Olağanüstü parasal genişleme, kuraklık, salgınla artan stoklama eğilimi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyada emtia fiyatları artmaya başladı. Gelişmeler para politikaları üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Fed tarafından sözlü iletişim ile aktarılan bir cümle bile ani bir dalgalanmaya yol açabiliyor.

"İkinci çeyrekte yüzde 20'lerde büyüme bekliyoruz"

Hizmet sektörünün zayıf seyretmesi istihdam üzerinde baskı yaratıyor. Süreç boyunca salgından etkilenen tüm kesimler için tedbirler aldık. Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum. İkinci çeyrek için çift haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz. İkinci çeyrekte yüzde 20'lerde büyüme bekliyoruz.

"%3,5'luk bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk"

Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz.

"Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor"

Bu sene için milli gelire oranla %3,5'luk bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Mali alanı vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz, bunu yaparken de orta vadeli hedeflerimizden sapmayacağız. Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız.

"Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız"

Ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı, fiyat istikrarı olmaksızın büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart. Bu noktada Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli. Disiplinli ve öngöürlebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir.

"Tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart"

Enflasyonla mücadeleyi sadece para politikası perspektifinde görmüyoruz, mali politikamız ve yapısal politikamız fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Gerekmesi durumunda makroihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli bir gelir dağılımına ihtiyacımız var. Tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat bizim için olmazsa olmaz dörtlü ayağımız. Bu alanları desteklemek üzere veri istisnaları ve teşvikler getirdik. Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız.

Bunların başında iktisadi faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin değerlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini güncelleyeceğiz. Nakit sermaye artırımında %50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda %75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.

"Vergi türleri için vergi incelemesi yapılmayacak"

Matrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve KDV vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi yapılmayacak, böylece işletmelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Şirketlerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlama konusu gündemimizde. Halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerimizin sermaye yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz.

Karşımızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var, yatırımcıların ve şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisi önemli düzeyde arttı. Halka arzlar yoluyla özkaynak finansmanı sağlayarak sermaye yapınızı güçlendirebilirsiniz. Halka arz olan şirketlere getirilen 2 puanlık kurumlar vergisinden yararlanabilirsiniz. Aile şirketlerinin ömrü uzun değil, bunu kurumsallaştırarak aşabilirsiniz, halka arz sonrası şirketiniz daha görünür ve bilinir hale geleceği için yerli ve yabancı şirketlerle iş yapma imkanlarınız da artar. Pay değeri şeffaf bir şekilde belirlendiği için alınıp satılması daha kolay hale gelir. Payları teminat göstererek kredi imkanlarından daha kolay ve uygun koşullarda faydalanabilirsiniz.

Son bir yılda Gaziantep'ten hiçbir şirket halka arz başvurusu yapmamış, sanayi üssü olan Gaziantep'e bu performans yakışmıyor. Benzer şehirler halka arzı alternatif bir finansman mecrası olarak kullanıyor. Gaziantep için şehirden en az 5 şirket borsada işlem görmeli hedefi koyalım.

Bundan böyle Kredi Garanti Fonu'nun teminat verirken gözeteceği ilk unsur doğru yere ve doğru işe gideceği kredilerin teminatlandırılması olacaktır. KGF teminatlı kredileri tedarik zincirini güçlendirmek için de kullanacağız. İhracatçılarımızın en kolay şekilde ulaşması için çalışmalarımız olacak, finansman kaynaklarımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemde açıklayacağımız Eximbank kredilerimizle ihracatçılarımızın daha fazla yanında ve yakınında olacağız."