Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadı'nda başladı. Kongrede mevcut Başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girecek. İşte başlayan kongreden ilk görüntüler ve gelişmeler...

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Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin yaptı. Pekin, konuşmasında kapanmalar, kısıtlamalar ve ertelemeler ile geçen sıkıntılı bir sürecin geride kaldığını, bu süreçte Fenerbahçe adına önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Camianın yek vücut olduğunu da kaydeden Fethi Pekin, “Adalet geç de olsa tecelli etti. Tüm dünyaya Fenerbahçemizin yıkılmayacağını göstermiş olduk. Desteğinize minnettarız. Futbol takımımızın 1959 yıl öncesi şampiyonlukları için TFF’ye bir başvuruda bulunulmuş, camiamız tarafından destekle karşılanmıştır. Tüm camiamıza teşekkür ediyor, kongre açılışında camiamızı saygıyla selamlıyorum” dedi.

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük oldu

Fethi Pekin’in konuşmasının ardından ise genel kurulu yönetecek divan kurulu başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Kurulu Başkanlığı’na Vefa Küçük, oy birliği ile seçildi.

Ardından söz alan Vefa Küçük, tek başkan adayı ve listesi olduğunu ifade ederek, başkanlığa veya kurullara başka aday olup olmadığını sordu. Gündem oylamasına geçen Vefa Küçük, mevcut gündemin oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.

Sonrasında mevcut başkan Ali Koç’un tek aday olarak girdiği kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 2019-2020 yılları yönetimi ile denetim kurulu faaliyet raporları okunmaya geçildi.

Burak Kızılhan, kürsünün kongre üyelerine doğru çevrilmesinin ardından konuşmaya başladı. Kızılhan, seçimli olağan genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, salgın süreci, dava süreçleri, TFF'ye yapılan 28 şampiyonluk başvurusu, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar gibi konularda bilgi verdi.

Kızılhan'dan sonra denetim kurulu faaliyet raporunu okumak için ise denetleme kurulu üyesi Mehmet Vodina kürsüye çıktı.

Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2019 yılında toplam gelirlerinin 1 milyar 263 milyon lira, giderlerinin ise 1 milyar 685 milyon lira olduğunu ifade etti. Vodina, 2020 yılında toplam gelirlerin 1 milyar 93 milyon, giderlerin ise 1 milyar 892 milyon lira olduğunu duyurdu.

Ali Koç'un adaylık dilekçesi verildi

Ali Koç'un 380 kongre üyesinin imzalarının bulunduğu başkanlığa adaylık başvurusu, genel kurul divan başkanlığına sunuldu. Divan başkanı Vefa Küçük, Koç'un dosyasının kontrol edilmek üzere sicil kuruluna verildiğini duyurdu.

Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor. Bu başvuru, 200 imzalı teklif ile genel kurul toplantısının ilk günü genel kurul divan başkanlığı oluşturulduktan sonra gündem oylamasına geçilmeden önce genel kurul divan başkanlığına yapılıyor.

Seçim programı Kongrenin ikinci gününde, aidatını yatıran 28 bin 902 kongre üyesi ile 107 temsilci üye delegenin toplamda 29 bin 9 üyenin oy kullanma işlemi saat 10:00 itibarıyla başlayacak ve 17:00'ye kadar devam edecek. Saat 17:00'den önce sandık başına geldiği tespit edilen üye ve delegeler ise oylarını bu saatten sonra da kullanabilecek. Öte yandan ikinci gün, başkanlık seçiminin haricinde yönetim kurulu belli olacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra; yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyeleri belli olacak.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

ASİL ÜYELER: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

YEDEK ÜYELER: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş