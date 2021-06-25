Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasıyla ilgili 40 milyon liralık müthiş iddia

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili HalkTV başta olmak üzere, Tele1, KRT, Cumhuriyet gazetesi, Oda TV... özetle sol medya hergün haber yapıyor. Tartışmaya Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de dahil olmuş, Uğur Dündar'ı ima yoluyla suçlamıştı.

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Uğur Dündar, Tele1 televizyonunda Özdil'e ateş püskürmüştü.. Peki bu kavganın perde arkası neydi? Yılmaz Özdil durup dururken neden böyle bir twit atmıştı? Uğur Dündar'ın ekranlarda patladığı gün, OdaTV bu haberi görmedi. Can Ataklı üstü körü bir açıklama ile yetindi. Ayşenur Arslan Halk TV'deki Medya Mahallesi'nde üzüntülerini dile getirmişti. Tuncay Mollaveyisoğlu ise bir yazı ile Yılmaz Özdil'e verip veriştirmişti.

40 milyon TL

Tele1'de konuyla ilgili üzüntülerini dile getiren Can Ataklı, kendi Youtube kanalında farklı bir dil kullandı ve 40 milyon lira bu dönemde iç edildiğini söyledi. Ataklı'nın dile getirdiği şunlardı:

-Artı televizyon kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. Bunların içinde ben Uğur Dündar'ın adını duymadım ama yani CHP'den toplanan 40 milyon lira bir para var ve bu kayıp. Onu yine önemli bir CHP'linin yok ettiği biliniyor.

Erdoğan Toprak'ın adı Artı 1 kanalıyla ilgili geçiyor. Ancak CHP'nin bu konuda sesi çıkmıyor.