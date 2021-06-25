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Bakırköy'de yaşlı kadını boğarak öldürdü! O kuryeye müebbet hapis

Bakırköy'de yaşlı kadını boğarak öldürdü! O kuryeye müebbet hapis

BAKIRKÖY'de geçen yıl yalnız yaşayan 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için ayakkabı bağcığı ile boğarak öldüren kurye Recep Yaz, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Yağma' suçundan ise 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Yaz, SEGBİS'le bağlanırken tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.  Sanık Recep Yaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Diyecek son sözüm yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti Recep Yaz'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Yağma' suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit' delil yetersizliğinden beraat etti. 

İddianameden 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Nisan 2020 tarihinde Meral Ahmetoğlu'nun evinin içerisinde ölü bulunduğu anlatıldı. Bakırköy'de yaşayan Meral Ahmetoğlu adresinden şüpheli Recep Yaz'ın çıktığı belirtildi. İddianamede şüpheli Yaz'ın itirafı üzerine şüpheliler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in de soruşturma kapsamına dahil edildiği belirtildi. Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in ifadelerinde Recep Yaz'ın kendilerine borçlu olduğunu, borcunu cep telefonu, yüzük ve saat getirerek ödediğini öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını beyan ettikleri iddianamede belirtildi. İddianamede maktulün evinde yapılan incelemede şüpheli Recep Yaz'a ait olduğu tespit edilen 17 adet parmak izi olduğu kaydedildi. İddianamede şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle maktulün evine giderek soygun yapmak maksadıyla, onu boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyaları alarak evden kaçtıklarının anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede şüphelilerden tutuklu Recep Yaz ile Mertcan Macit ve Uğurcan Macit'in "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. 

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