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Türkiye, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi

Türkiye, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi

Seyahat kısıtlamaları gerekçesiyle takvimden çıkarılan Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime dahil edildi. İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

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Singapur'da 1-3 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan yarışın devam edemeyeceği haberinin ardından Formula 1 Yönetimi, İstanbul Park'ı takvime dahil etti.

Bu sezon başlarında Türkiye Grand Prix'i uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış, ancak mümkünse sezonun ilerleyen döneminde İstanbul'un takvime yeniden katılması talep edilmişti.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.

Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleşecek.

Geçtiğimiz aylarda Formula 1 yönetimi, Türkiye GP'sinin 2021 takviminden çıkarıldığını açıkladı. Bu karara yönelik yapılan açıklamada da 'Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil' denilmişti.

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