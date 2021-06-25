Türkiye, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi

Seyahat kısıtlamaları gerekçesiyle takvimden çıkarılan Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime dahil edildi. İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.Abone ol
Singapur'da 1-3 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan yarışın devam edemeyeceği haberinin ardından Formula 1 Yönetimi, İstanbul Park'ı takvime dahil etti.
Bu sezon başlarında Türkiye Grand Prix'i uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış, ancak mümkünse sezonun ilerleyen döneminde İstanbul'un takvime yeniden katılması talep edilmişti.
Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.
Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleşecek.