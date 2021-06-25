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'Komşularıma gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu! O kadın eve geri döndü

'Komşularıma gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu! O kadın eve geri döndü

ANTALYA'da 'komşularıma gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmeyen kadın bulundu. Kocası ve 2 kızını geride bırakan kadının, çıkan haberler sonrası evine döndüğü öğrenildi.

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Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesinde 19 Haziran Cumartesi günü yaşandı. Eşi Bilal Ç. (28) ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Selcan Ç. (27), akşam saat 21.00 sularında eşine “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıktı.

Oradaymış
Genç kadından bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek her yerde aradı. Yapılan incelemede genç kadının Antalya’da Kadın Sığınma Merkezinde olduğu öğrenildi.

Genç kadının çıkan haberlerin ardından evine döndüğü öğrenildi.

Eşinin ortadan kaybolmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Bilal Çatma, 'Bizden saklandı diyorlar. Kendi gitti ise çıksın gelsin. Sağ salim geri dönmesini istiyorum. Yeter ki gelsin. Her şeyi oturup konuşuruz. Ben şu an çocuklarım için hayatta duruyorum' diyerek eşine geri dönmesi için çağrı yapmıştı.

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