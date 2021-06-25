BIST 1.404
DOLAR 8,69
EURO 10,39
ALTIN 498,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Japonya Asya ülkelerine milyonlarca doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya Asya ülkelerine milyonlarca doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

Japonya'nın Asya ülkelerine milyonlarca doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Abone ol

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, gelecek haftadan itibaren Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland'da 1'er milyon doz, daha önce 1 milyon 240 bin doz aşı gönderilen Tayvan ve 1 milyon doz aşı gönderilen Vietnam'a ise 1'er milyon ilave doz aşı yollanacağını belirtti.

Bakan Motegi, ayrıca temmuz ortasından itibaren, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteklediği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında ve Güneydoğu Asya ve Pasifik adaları ülkelerine 11 milyon doz aşı sağlanacağını ifade etti.

Bağışların tümünün Japonya'da aşılama kampanyasına dahil edilmeyen AstraZenaca-Oxford aşısının dozları olacağı kaydedildi.

Ön anlaşmalarla birlikte toplam 60 milyon doz AstraZenaca-Oxford aşısı satın alan Japonya, aşının acil kullanımına onay verse de kan pıhtılaşmasına yol açan nadir yan etkisi nedeniyle aşıyı ülke içinde kullanmıyor ve elindeki dozları başka ülkelere bağışlıyor.

Bugüne dek 35 milyon 795 bin doz Kovid-19 aşısının yapıldığı Japonya'da aşılama kampanyasında Pfizer-Biontech ve Moderna aşıları kullanılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi
Türkiye, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Elazığ'da 763 deprem konutu için kura çekildi
Elazığ'da 763 deprem konutu için kura çekildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kredi borcuna karşı maaş kesintisine yargıdan iptal kararı
Kredi borcuna karşı maaş kesintisine yargıdan iptal kararı
Cuma selasında okunacak dua hangisi Türkçe anlamı ve okunuşu
Cuma selasında okunacak dua hangisi Türkçe anlamı ve okunuşu
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı
İstanbul'da jigolo baskını! 13 bin kişilik veri tabanı: Üyelik ücreti...
İstanbul'da jigolo baskını! 13 bin kişilik veri tabanı: Üyelik ücreti...
Fahrettin Koca açıkladı Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal zor duruma düştü
Fahrettin Koca açıkladı Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal zor duruma düştü
Rusya ve İngiltere savaşın kıyısına geldi! Cihat Yaycı'dan kritik açıklama
Rusya ve İngiltere savaşın kıyısına geldi! Cihat Yaycı'dan kritik açıklama
Yorumlar