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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 32 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 32 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL merkezli Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. 39 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 32 şüpheli gözaltına alındı

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 32 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! 32 şüpheli gözaltına alındı
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