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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Facebook'un aktif kullanıcı sayısı belli oldu! Dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Facebook'un aktif kullanıcı sayısı belli oldu! Dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçti

2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2 milyar 850 milyon olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

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Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2 milyar 850 milyon olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişilerden oluştu. Bunun yanı sıra kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi. 2021 yılının ilk çeyreğinde şirketten yapılan açıklamaya göre 3,45 milyar insanın her ay şirketin diğer sosyal medya ürünlerinden birini de kullandığını belirtti.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 97 bin 555 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 14 bin 250 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yaygın olduğu gözlendi. Diğer sosyal medya mecralarından Twitter 22 bin 864, Youtube 18 bin 239 ve Instagram 12 bin 730 haberle en çok haber olan diğer mecralar olduğu belirtildi.

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