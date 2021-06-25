BIST 1.404
DOLAR 8,69
EURO 10,39
ALTIN 498,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da 10 gündür kayıptı! Kazak kadın bakın nerede bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da 10 gündür kayıptı! Kazak kadın bakın nerede bulundu

ANTALYA'da ablasının 10 gündür haber alamadığı Kazakistan uyruklu Azhar Joldassova (46), dün gece bulundu. Joldassova, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için arayanların kendisine ulaşılamadığını söyledi.

Abone ol

Muratpaşa ilçesinde 21 Haziran günü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden Guldana Umirbekova (55), kız kardeşi Azhar Joldassova'nın ortadan kaybolduğunu söyledi. Kardeşinden haber alamadığını belirten Umirbekova, hayatından endişe ettiğini kaydetti. Polise verdiği ifadede, kız kardeşinin Kumluca'da otelde çalıştığını ve işine son verildiğini anlatan Umirbekova, "9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı." ifadelerini kullandı.

"19 Haziran'da ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim" diyen Umirbekova "Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ileride taksiden iniyor, ardından kameranın görüş açısından çıkıyor" dedi. Başvuru üzerine polis, Azhar Joldassova'yı bulmak için çalışma başlattı.


Polis arayıp, kardeşinin bulunduğunu haber verdi
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azhar Joldassova'yı dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde buldu. Joldassova ifadesinde, iş yerinden 18 Haziran günü ayrılıp, iş aramaya başladığını, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için ablasının kendisine ulaşamadığını, bu sürede de ablasını aramadığını, yeni iş bulduğunu, kayıp olarak arandığı sürede herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını söyledi. Polis, Guldana Umirbekova'yı arayıp, kardeşinin bulunduğunu haber verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor
Foto Galeri Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den 'Katarlılara ücretsiz ve sınavsız tıp eğitimi' iddiasına ilişkin açıklama
MSB'den 'Katarlılara ücretsiz ve sınavsız tıp eğitimi' iddiasına ilişkin açıklama
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
VLP aşısında çok iyi gelişme! Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Tüm mutasyonlara karşı etkili
VLP aşısında çok iyi gelişme! Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Tüm mutasyonlara karşı etkili
Uğur Dündar olay video sonrası Yılmaz Özdil ile barıştı kardeşiz dedi
Uğur Dündar olay video sonrası Yılmaz Özdil ile barıştı kardeşiz dedi
Bakırköy'de yaşlı kadını boğarak öldürdü! O kuryeye müebbet hapis
Bakırköy'de yaşlı kadını boğarak öldürdü! O kuryeye müebbet hapis
Türkiye, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi
Türkiye, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi
Elazığ'da 763 deprem konutu için kura çekildi
Elazığ'da 763 deprem konutu için kura çekildi
'Komşularıma gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu! O kadın eve geri döndü
'Komşularıma gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu! O kadın eve geri döndü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kredi borcuna karşı maaş kesintisine yargıdan iptal kararı
Kredi borcuna karşı maaş kesintisine yargıdan iptal kararı
Yorumlar