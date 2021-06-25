Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor
BURSA’da yaşayan bir aile, doğal güzelliği ve şelalesi bulunan köye ziyarete gelen binlerce turisti antika eşyalarla adeta müzeye çevirdikleri evlerinde misafir edip, hiçbir ücret talep etmiyor.
Kestel ilçesinin Saitabat köyünde yaşayan Köse ailesi, dedelerinden kalan ve köyden topladıkları antika eşyalarla evlerini müzeye çevirdi. Köyde bulunan şelaleye gelen her yıl binlerce Arap turist Köse ailesinin evini ziyaret ediyor.
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Aile, turistlere bahçelerinde yetişen meyvelerden ikram ediyor.
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Ayrıca turistlere evlerinde bulunan antikaları tanıtıp gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar.
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Ailenin evinde misafir kalan Arap turistler, evdeki hatıra defterine burada gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti yazıyor.
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