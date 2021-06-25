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Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor

BURSA’da yaşayan bir aile, doğal güzelliği ve şelalesi bulunan köye ziyarete gelen binlerce turisti antika eşyalarla adeta müzeye çevirdikleri evlerinde misafir edip, hiçbir ücret talep etmiyor.

Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor

Kestel ilçesinin Saitabat köyünde yaşayan Köse ailesi, dedelerinden kalan ve köyden topladıkları antika eşyalarla evlerini müzeye çevirdi. Köyde bulunan şelaleye gelen her yıl binlerce Arap turist Köse ailesinin evini ziyaret ediyor.

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Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor

Aile, turistlere bahçelerinde yetişen meyvelerden ikram ediyor. 

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Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor

Ayrıca turistlere evlerinde bulunan antikaları tanıtıp gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar. 

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Bursa'da burada tatil yapmak bedava! Sadece tek bir şart bulunuyor

Ailenin evinde misafir kalan Arap turistler, evdeki hatıra defterine burada gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti yazıyor.

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